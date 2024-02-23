Україна і Данія підписали безпекову угоду

23 февраля 2024, 13:15

Таким чином, наступні 10 років країни співпрацюватимуть в галузі оборонної промисловості. Данія допоможе інтегрувати винищувачі F-16 у ВПС ЗСУ і розбудувати флот, надаватиме високотехнологічну зброю.