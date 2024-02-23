Таким чином, наступні 10 років країни співпрацюватимуть в галузі оборонної промисловості. Данія допоможе інтегрувати винищувачі F-16 у ВПС ЗСУ і розбудувати флот, надаватиме високотехнологічну зброю.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли предварительные испытания
- Технологии | Сегодня, 13:15
Україна і Данія підписали безпекову угоду
- Технологии | Сегодня, 12:45
Reuters: Иран поставил России сотни баллистических ракет класса "земля-земля"
- Технологии | Сегодня, 12:15
Військовим хочуть заборонити публікувати фото і відео у соцмережах
- Технологии | Сегодня, 11:45
Британия предоставит Украине 200 ракет Brimstone
- Технологии | Сегодня, 11:15
Міноборони розробляє мобільний застосунок Армія+
- Технологии | Сегодня, 10:45
Нардепи хочуть наглядати за українцями по відео
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Ціни на продукти, одяг, техніку підвищаться - названо причину
- Бизнес | Сегодня, 9:15
У Києві презентують книгу і фотовиставку про Бахмут, — Ukraїner
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 16:20
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller – виявляє задимлення, чадний газ та підвищення температури
- Фотогалереи | Сегодня, 15:05
Розстріляна швидка з фронту у центрі Лондона
- Фотогалереи | Вчера, 21:36
Пройшли випробовування безпілотної вітчизняної машини для розмінування
- Обзоры | 19 февраля, 15:07
Eaton 5SC750i – потужне ДБЖ для захисту сервера і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 12:20
be quiet! Shadow Rock Slim 2 – тонка, тиха та ефективна "башта"
- Обзоры | 5 февраля, 9:55
Ajax LightSwitch (1-gang) Jeweller – вимкне за вас
- Обзоры | 27 января, 12:16
Новатек-Електро РЕВ-225 – для керування вуличним освітленням
- Обзоры | 22 января, 8:52
SSD Patriot Burst Elite (960ГБ) – доступний та швидкий терабайт
- Обзоры | 20 января, 16:41
Gelius Incredible GP-TWS033 DARK NIGHT – прозорі TWS-навушники з підтримкою ANC та ENC
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли предварительные испытания 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Україна і Данія підписали безпекову угоду 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Reuters: Иран поставил России сотни баллистических ракет класса "земля-земля" 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Військовим хочуть заборонити публікувати фото і відео у соцмережах 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Британия предоставит Украине 200 ракет Brimstone 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Міноборони розробляє мобільний застосунок Армія+ 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Нардепи хочуть наглядати за українцями по відео 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Ціни на продукти, одяг, техніку підвищаться - названо причину 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
У Києві презентують книгу і фотовиставку про Бахмут, — Ukraїner 0.00