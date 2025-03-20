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20 марта 2025, 8:15

"Київстар" придбав сервіс таксі Uklon

Таким чином "Київстар" отримає 97% акцій Uklon, придбавши їх за 155,2 млн доларів. Крім сервісу замовлення авто онлайн або через додаток, компанія також надає послугу доставки.


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