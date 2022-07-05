Абоненти Київстар можуть придбати поліси медичного страхування зі знижкою 20%

5 июля 2022, 9:15

З початком активної фази бойових дій в Україні Київстар надає підтримку своїм клієнтам багатьма способами.

Нині, разом із партнером «Finance.ua» компанія надає абонентам можливість заощадити 20% коштів на придбанні полісів страхування: ОСАГО, зелена карта або Медичне страхування.

Отримати знижку можна завдяки промокоду, який доступний в додатку Мій Київстар для всіх абонентів, які вже користуються ним, або завантажать на свій смартфон та авторизуються.

На сайті Finance.ua під час оформлення замовлення у відповідному полі необхідно ввести промокод щоб отримати знижку на обрані види страхування. Кожен абонент має можливість використати акційний промокод необмежену кількість разів на сайті партнера, купуючи необхідні поліси. Акція буде доступна з 01 липня 2022 року впродовж всього місяця, проте скористатися промокодом можна до 07 серпня включно.

Нагадаємо, що мобільний додаток «Мій Київстар» — це персональний помічник для керування власним номером, аналізом витрат та обсягом послуг за номером, та багато іншого. Завантаживши додаток можна не тільки поповнювати рахунок без комісії, а й отримувати вигідні пропозиції від партнерів та бонуси від Київстар.