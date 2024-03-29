Київстар оголосив спецумови для корпоративних клієнтів

29 марта 2024, 9:15

Оператор електронних комунікацій надаватиме до 20% знижки на послуги для бізнесу в пакетній пропозиції з рішеннями Microsoft.

Із 28.03.2024 по 31.05. 2024 нові бізнес-клієнти Київстар зможуть підключити послуги мобільного або фіксованого зв’язку разом з ліцензіями Microsoft 365 та отримати загальну знижку до 20% від початкової ціни на послуги.

Для цього необхідно підключити ліцензії Microsoft 365 і, як мінімум, одну з цих послуг: мобільні тарифи, IP-телефонію або інтернет.

«Ми прагнемо надавати комплексні рішення, які допомагають українському бізнесу. Наша 26-річна експертиза, системні інвестиції в оновлення сервісів і покриття мережі, а також статус офіційного сертифікованого партнера Microsoft дозволяють нам забезпечити єдиний технічний супровід для всіх рішень.

Поєднання послуг фіксованого й мобільного зв’язку та хмарних сервісів задовольнятиме потреби компаній на різних етапах розвитку — від невеликого ФОП до великих системних компаній», — коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

Анонсовані умови діятимуть протягом 12 місяців з дати підключення послуг. Фактичний розмір пропозиції буде розраховано, виходячи з обраних для підключення сервісів та індивідуальних потреб клієнта.