Київстар переглянув HR-стратегію на час війни

19 июля 2022, 14:15

Київстар стабільно підтримує своїх співробітників під час війни. Пріоритети, які визначив для себе роботодавець – люди; комунікації; безперервність бізнесу.

Додатковий напрямок, який послідовно реалізується в компанії – підтримка країни та волонтерство.

Для співробітників Київстар від початку війни діє програма підтримки за такими напрямками:

- матеріальна допомога (передчасна виплата річної премії за 2021 рік та за перше півріччя 2022р.; у перші дні війни кожен співробітник отримав разову матеріальну допомогу та надалі отримують щомісячну матеріальну допомогу тощо);

- комунікаційна підтримка (регулярні прямі лінії з СЕО, активні внутрішні комунікації);

- програма психологічної підтримки (індивідуальна робота з психологами, вебінари, гуртові зустрічі з психологами).



Основний пріоритет для роботодавця – безпека співробітників. Тому з початку війни компанія надає можливість працювати віддалено, як з території України, так і з-за кордону. Станом на липень близько 400 київстарівців із сім’ями шукають захисту від війни за межами країни, близько 90 працівників уже повернулися додому.

«Невизначеність та розгубленість призводять до паніки. Щоб зберегти спокій співробітників та підтримати їх, силами HR-спеціалістів компанії ми заснували координаційний комітет. Таким чином, приймаючи непросте рішення залишити домівку, колеги мали можливість звернутись до нас, аби спланувати шлях та отримати відповіді на нагальні питання: від побудови маршруту до законодавчих вимог до тимчасових переселенців у різних країнах, — розповідає Світлана Кончаніна, начальник департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар. – Згодом ми централізували працю та розробили посібник з інформацією про те, як облаштуватись за кордоном: «Парасольку захисту». Це спільна робота спеціалістів HR та юристів із міжнародного права»

«Парасолька захисту» розрахована саме для співробітників, які тимчасово змушені були залишити Україну. Тут є інформація за 12 країнами, довідник постійно доповнюється, тому він доступний тільки внутрішньому користувачеві. Співробітники також мають можливість особисто звернутись до комітету та отримати необхідні консультації.

Нагадаємо також, що для українців за кордоном, в тому числі і для співробітників та їхніх рідних в 30 країнах світу діє пропозиція «Роумінг як вдома». Абоненти Київстар можуть спілкуватись за своїми «домашніми», українськими тарифами. Загалом через війну змушені були виїхати за кордон майже 2 млн абонентів Київстар, відтак вони можуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями.