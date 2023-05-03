Київстар – серед кращих роботодавців

3 мая 2023, 11:45

Київстар – один із кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Україна і Work.ua «50 роботодавців воєнного часу» та переможець номінації «Вибір експертів».

Високі оцінки компанія отримала в категоріях «внесок у перемогу», «умови праці», «відчуття захисту», «можливість для розвитку» та «бренд».

Також роботодавець потрапив до рейтингу dnews.ua «Топ-15 компаній-роботодавців воєнної доби».

«Різностороння підтримка колективу, безперервне надання послуг, допомога абонентам, суспільству та країні в цілому – те, на чому Київстар торік сконцентрував зусилля. Від 24 лютого 2022 року компанія та колектив невпинно йдуть #НазустрічПеремозі – такий наш слоган. Як роботодавець ми реалізували ряд заходів, щоб наші співробітники лишались в ресурсі, а що саме потрібно колективу визначали за допомогою регулярних опитувань. Про те, що ми рухаємось у правильному руслі говорить дослідження із залученості персоналу: рівень залученості складає 86%», – говорить Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації Київстар.

Антикризовий комітет компанії розглядав ризик повномасштабного вторгнення, тому компанія встигла підготуватись до найгіршого. Робота не зупинилась ні на день, навпаки, працювали в екстреному режимі. При цьому, близько 1700 співробітників змушені були залишити свої домівки і шукати захисту в більш спокійних областях України та за кордоном. Близько 280 людей досі працюють з-за кордону.

Із метою підтримки колективу були реалізовані заходи в напрямках:

- Матеріальна допомога: завчасна виплата річної премії за 2021 рік та зарплати за лютий 2022 р.; матеріальна допомога продовж півроку; виплати на релокацію та часткова компенсація оренди житла; підтримка тих, хто постраждав внаслідок війни; матеріальна допомога сім’ям загиблих працівників; виплати у розмірі середньомісячного доходу співробітникам, які служать в ЗСУ тощо.

- Психоемоційна підтримка: індивідуальні сеанси з корпоративними психологами, групові заняття та вебінари, корпоративні програми для підтримки морального духу співробітників та їхніх рідних. У 2023 році програма розширена, індивідуальна робота з психологом також проводиться з дітьми та іншими членами сімей співробітників.

- Безпека: віддалена робота та робота з-за кордону, облаштування укриттів в офісах, облаштування офісів у більш безпечних регіонах України для тимчасового проживання співробітників та їхніх сімей, навчання з самозахисту, оснащення засобами індивідуального захисту тощо.

У 2023 році роботодавець продовжить реалізовувати програми з підтримки та мотивації колективу. Основними задачами є:

- розвиток лідерів, що особливо важливо в кризові часи;

- культурна трансформація;

- гнучка організація - покращення клієнтського досвіду працівників через автоматизацію та диджиталізацію процесів.