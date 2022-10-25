Володимир Лутченко з Київстар став кращим технічним директором року

25 октября 2022, 10:15

Провідний український оператор електронних комунікацій Київстар повідомляє, що Володимир Лутченко, Технічний директор компанії, став переможцем міжнародного конкурсу Network X`s Telco Executive of the Year.



Щороку цей конкурс проводить міжнародна компанія Network X`s (Великобританія) з метою виявити лідерів світової телеком індустрії. До змагання у номінації «Кращий технічний директор року» запрошуються представники компаній мобільного, цифрового, фіксованого зв`язку, хмарних технологій. Список номінантів складає журі, але переможця обирає телеком спільнота шляхом відкритого голосування. Цього року на конкурс були висунуті технічні директори телеком компаній з США, Великобританії, Швейцарії, Бельгії, України.

Оголошуючи про перемогу Володимира, організатори конкурсу підкреслили: "Володимира визнано кращим технічним директором серед його колег з телеком галузі. Його рішучість підтримувати роботу мереж зв`язку, а також мужність його співробітників з Київстару, забезпечили в Україні необхідні комунікації. Побудова життєстійкої мережі і вчасне проведення необхідних ремонтних робіт дали можливість українцям залишатись на зв’язку навіть у загрозливих умовах».Як зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров, «у цей безпрецедентний для України час ми пишаємось тим, що Київстар зміг зберегти і забезпечити для людей життєво важливі послуги зв`язку та інтернету. Завдяки Володимиру та його команді 93% телеком мережі компанії працює у звичному режимі, і ми не тільки відновлюємо те, що зруйноване, але й розвиваємось, будуємо нові об`єкти зв`язку, допомагаємо країні долати виклики військового часу».Володимир Лутченко очолив технічний напрямок Київстару в жовтні 2021 року. Під його керівництвом було здійснено комплекс технічних заходів, які дозволили убезпечити телеком інфраструктуру компанії від загроз війни. Уже в 2022 році його командою здійснено будівництво 439 нових LTE базових станцій, модернізовано 6200 діючих базових станцій для збільшення швидкості мобільного інтернету, забезпечено зв`язком та інтернетом 1280 бомбосховищ по всій Україні та понад 600 модульних будинків для вимушених переселенців. Також на рахунку Володимира – організація технічних заходів із захисту мережі компанії від фішингових та DDoS атак, кількість яких зросла під час повномасштабного вторгнення росії в Україну до 200%, у порівнянні з минулим роком."Можливість підтримувати зв`язок з людьми – це честь, і я дуже вдячний своїм колегам по індустрії та телеком спільноті за те, що вони обрали мене для цієї нагороди. Моїй найкращій команді з Київстару я хотів би висловити свою вдячність за величезну роботу, яку ви всі зробили заради підтримки роботи мобільних мереж, що функціонують по всій Україні у таких небезпечних умовах» - зазначив Володимир Лутченко.