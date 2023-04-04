Київстар виділив 300 млн гривень на відновлення цифрової інфраструктури

4 апреля 2023, 10:15

Національний телеком оператор отримав подяку від Президента України Володимира Зеленського за підтримку фандрейзингової платформи United-24.

Зокрема, на днях Київстар перерахував на державний рахунок останню частину інвестицій із загальної суми 300 млн грн, яку виділив для реалізації державних проєктів із цифрового розвитку та кіберзахисту України.

Допомога в 300 млн грн надана телеком оператором на безоплатних умовах в рамках Меморандуму, який було підписано між Київстар і Міністерством цифрової трансформації України у липні 2022 року. Відповідно до Меморандуму з Міністерством цифрової трансформації Київстар зобов`язався виділити кошти для реалізації ключових завдань цифровізації. Сума вже надійшла на державний рахунок через фандрейзингову платформу UNITED24., яку запустили за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Міністерство цифрової трансформації України – забезпечить цільове використання коштів для найважливіших проєктів відбудови і зміцнення цифрової інфраструктури.

«Київстар, як давній і надійний партнер держави, скеровує свій досвід, технічні потужності і фінансові можливості для наближення перемоги України, – зазначає президент компанії «Київстар» Олександр Комаров. – Ми продовжимо нашу плідну співпрацю з Міністерством цифрової трансформації і скоро повідомимо про нові проєкти».

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, ці кошти спрямовуються на топ-пріоритетні проекти з цифрової трансформації нотаріату (е-нотаріат) та товаро-транспортних накладних (е-ТТН), на цифровізацію послуг ДРАЦСів та інші. А також на модернізацію та розвиток державних реєстрів, посилення інформаційної безпеки, зміцнення кіберзахисту країни.

«Під час повномаштабної війни цифрова інфраструктура стала основою для ефективної роботи держави. Працює митниця, виплачуються пенсії, зарплати, повноцінно працює уряд. Майже щотижня Мінцифра запускає нові послуги в Дії. І все це під час першої у світі кібервійни. Дякуємо компанії Київстар за внесок у розвиток цифрової України. Така підтримка дозволяє нам реалізовувати топпроєкти для посилення безпеки та надійності цифрової інфраструктури», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Київстар став одним з донорів, які допомагають відродженню України і продовжує допомагати долати виклики війни. Так компанія перерахувала благодійним фондам понад 130 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни. А також надала абонентам безоплатних сервісів на більш як 577 мільйони гривень. У 2022 році Київстар сплатив понад 10,7 млрд грн податків та зборів до державного бюджету та інвестував майже 6 млрд грн у відновлення та будівництво мереж мобільного зв`язку в Україні.