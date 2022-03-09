Київстар додатково виділив 5 млн. гривень гумдопомоги лікарям

9 марта 2022, 18:34

Національний мобільний оператор виділив 5 мільйонів гривень до БФ «Твоя опора».



Благодійні кошти будуть використані для гуманітарних потреб українських лікарень та забезпечення їх потрібними медикаментами.

«У такі важкі для країни часи, ми не можемо залишатися осторонь, адже у єдності наша сила! Тому ми прийняли рішення додатково виділити кошти на допомогу українським лікарням, які зараз рятують мирне населення та військових. Також уся команда Київстар працює і робить усе можливе, аби українці залишалися на зв’язку», – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.Нагадуємо, раніше мобільний оператор виділив 10 мільйонів гривень до БФ «Повернись живим». Благодійні кошти пішли на гуманітарні потреб військових, які захищають Україну.

Також, Київстар ініціював створення спеціального короткого номеру 88009 для підтримки військовослужбовців. Кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар може надіслати за цим номером СМС-повідомлення з будь-яким текстом і 10 гривень буде відправлено в Благодійний Фонд «Повернись живим» на гуманітарні потреби. Київстар закликає інших мобільних операторів також приєднатися до ініціативи.