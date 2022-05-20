Київстар забезпечив медикаментами 12 лікарень

20 мая 2022, 14:15

Завдяки благодійному внеску в розмірі 5 мільйонів гривень, який мобільний оператор перерахував БФ «Твоя опора» в березні, вдалося закупити необхідні препарати та вироби медичного призначення для 12 лікарень у 8 областях України та двох інтернатів.

Решта коштів пішли на реабілітацію трьох підопічних фонду, які були вимушені евакуюватися через військові дії.



«Медики на власному фронті так само героїчно рятують українців. Саме тому на початку повномасштабного вторгнення компанія прийняла рішення виділити благодійні кошти на забезпечення українських лікарень. Наші небайдужі абоненти також долучилися до допомоги медикам через SMS-повідомлення на номер 88000. З березня вони перерахували понад 1 мільйон гривень в благодійний фонд зі своїх мобільних рахунків. Дякуємо усім та разом впевнено крокуємо назустріч перемозі!» – коментує Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.



Повний перелік установ, які отримали допомогу, можна переглянути за посиланням.



Долучитися й підтримати лікарні може кожен абонент передплати оператора відправивши SMS з будь-яким текстом на номер 88000. З мобільного балансу буде автоматично перераховано 20 грн до БФ «Твоя опора». Кількість SMS-повідомлень може бути необмежена, також послуга доступна для абонентів передплачуваного зв’язку, які знаходяться закордоном. На отриману допомогу фонд придбає в опорні лікарні країни необхідні медикаменти та вироби медичного призначення.



Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни, Київстар вже перерахував понад 33 мільйона гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни. Зокрема мобільний оператор виділив допомогу до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та dobro.ua. А також перерахував майже 2 млн гривень в рамках міжнародного телемарафону Save Ukraine та благодійного концерту гурту Океан Ельзи.











