9 января 2025, 8:45

Оральні краплі на основі медичного канабісу з'являться в аптеках України

Подібні препарати зможуть отримати  люди з хронічною або нейропатичною біллю, нудотою, хворобою Паркінсона, епілепсією, анорексією тощо.


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