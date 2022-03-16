Абоненти Київстар зібрали 1,2 млн. для армії

16 марта 2022, 11:45

За два тижні абоненти національного мобільного оператора перерахували 1 229 000 гривень до Благодійного Фонду «Повернись живим» за допомогою СМС повідомлень на номер 88009.

Усі зібрані кошти підуть на забезпечення необхідним спорядженням українських військових, що боронять нашу країну.

28 лютого Київстар ініціював створення спеціального короткого номера для збору благодійної допомоги армії. Усі абоненти передплаченого зв’язку Київстар та Vodafone можуть надіслати СМС повідомлення з будь-яким текстом на номер 88009 і з їх мобільного балансу буде перераховано 10 гривень до БФ «Повернись живим».

«Українці показують надзвичайну згуртованість у відповідь на загрозу. Ми хочемо подякувати кожному з 99 тисяч абонентів, хто долучився до зборів, адже саме у єдності – наша сила! Ми також не залишаємося осторонь. Київстар вже достроково виплатив понад 1 млрд грн податку на прибуток та виділив 15 мільйонів гривень для гуманітарної допомоги українським військовим та лікарням», – зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Київстар перерахував 10 мільйонів гривень до БФ «Повернись живим» для гуманітарних потреб військових та 5 мільйонів гривень до БФ «Твоя опора» на забезпечення українських лікарень медикаментами та розхідними матеріалами, необхідними для порятунку поранених.