Українці зібрали кошти на 15 нових пікапів для ЗСУ

2 сентября 2022, 12:45

Київстар, Океан Ельзи та Повернись живим наприкінці липня об’єднали зусилля, аби підтримати військових України та зібрати кошти на нові якісні авто для них.

Завдяки згуртованості українців та співпраці партнерів, у межах спільної ініціативи було зібрано 14 818 840 гривень. На ці кошти фонд компетентної допомоги армії зможе закупити на фронт 15 нових надійних автівок для української армії.

За місяць небайдужі зібрали на нові пікапи 3,495 мільйона гривень. Це 7813 переказів на рахунок фонду “Повернись живим”, а середній розмір пожертви складає 444 грн. Зокрема, співробітники Київстар також здійснили підтримку проєкту й за два тижні 1378 корпоративних волонтерів компанії перерахували до фонду 549 000 гривень.Океан Ельзи та Святослав Вакарчук від себе перерахували для ініціативи 1 000 000 гривень, це частина зборів з літніх благодійних концертів у Європі. А відеокліп на нову пісню «Квіти мінних зон», яку гурт присвятив захисникам і захисницям України, вже зібрав 2,2 мільйону переглядів на YouTube. Це музичне відео створене задля підтримки тих, хто щодня захищає нашу свободу та виборює перемогу для України на полі бою. Після отримання коштів від платформи за монетизації відео, Океан Ельзи також перерахує їх у фонд “Повернись живим”. Переглянути відео можна на YouTube за посиланням.Київстар також долучився до збирання коштів й перерахував 10 000 000 гривень до БФ «Повернись живим» на закупівлю транспортних засобів для гуманітарних потреб ЗСУ. Абоненти мобільного оператора також могли підтримати збір відправляючи благодійні СМС на номер 88009 (вартість повідомлення становить 10 гривень), або підключаючи унікальну суперсилу «Допомога ЗСУ» у тарифах LOVE UA. Таким чином, клієнти Київстар додатково перерахували 290 910 гривень.Всі залучені кошти перераховані до БО МБФ «Повернись живим», який вже 8 років забезпечує військових, найперше, сучасною технікою, а також проводить спеціальні тренінги, які допомагають захищати Україну. Найближчим часом нові авто будуть вже доставлені на фронт. Слідкуйте за результатами у соціальних мережах Київстар, Океан Ельзи та Повернись живим.