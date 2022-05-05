Київстар забезпечив Домашнім Інтернетом 1000 бомбосховищ України

5 мая 2022, 12:45

Щоб підтримати клієнтів, які найбільше потребують зв’язку та доступу до життєво важливої інформації, Київстар безкоштовно надає інтернет вже у 1000 бомбосховищах по усій Україні.

Від початку війни дану послугу від оператора отримують такі міста як Київ, Житомир, Рівне, Львів, Дніпро, Обухів, Хмельницький, Білгород-Дністровський, Чернівці, Запоріжжя, Луцьк, Миколаїв та багато інших. Щоденно компанія підключає в середньому по 15 нових локацій та активно приймає заявки на підключення.

Для того, щоб подати заяву на підключення бомбосховища до інтернету, потрібно звернутись із запитом на електрону адресу wifi@kyivstar.net, вказавши свої контакти та адресу підключення. Впродовж кількох днів технічний спеціаліст наддасть зворотний зв'язок щодо можливості підключення та необхідний час для виконання запиту.«Кожен з нас зараз робить свій внесок у наближення перемоги в цій війні і наше головне завдання зараз, це забезпечувати громадян зв’язком – чи то мобільним, чи фіксованим. Тому ми продовжуємо підключати укриття до інтернету, активно відновлювати та, навіть, модернізувати мережу, а також надавати послуги безкоштовно абонентам, які знаходяться на тимчасово окупованих та територіях з бойовими діями» - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар, Сергій Сухорук.

Нагадаємо, що з перших днів вторгнення Київстар запровадив заходи для допомоги клієнтам та суспільству. Оператор вже надав абонентам безоплатних послуг на понад 400 млн гривень. Також компанія перерахувала понад 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни. Зокрема мобільний оператор виділив допомогу до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help» та МБФ «Карітас України». А також перерахував майже 2 млн гривень в рамках міжнародного телемарафону Save Ukraine та благодійного концерту гурту Океан Ельзи.