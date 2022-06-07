Абоненти Київстар отримали ще одну можливість для безоплатного спілкування

7 июня 2022, 12:15

Київстар продовжує підтримувати своїх абонентів, надаючи можливості для зв’язку з рідними.

Тепер клієнти компанії можуть раз на тиждень безкоштовно замовити один день безлімітного інтернету та дзвінків в мережі без оплати послуг. Це стало доступним завдяки поверненню акції «Щасливий день».

Скористатись акцією можуть абоненти передплати, які вже користуються або завантажать застосунок Мій Київстар, а потім на головній сторінці перейдуть за банером акції.

Отримавши SMS підтвердження успішної активації, з дня підключення та впродовж наступної доби абоненти отримають нетарифіковані хвилини для дзвінків у мережі Київстар та безлімітний мобільний інтернет. Підключати «Щасливий день» можна кожні 7 днів для абонентів передплаченого мобільного зв’язку*. Ця пропозиція діятиме до 31 серпня включно.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні, Київстар спрямовує свої зусилля на відновлення роботи мережі та на підтримку клієнтів безоплатними послугами як в Україні, так і за кордоном. Таким чином оператор вже надав своїм клієнтам сервісів та бонусів на суму, яка еквівалента 429 млн гривень. А зараз компанія зосереджується на підтримці клієнтів, які залишаються в окупації або в зоні активних бойових дій.

В попередні роки акцією «Щасливий день» вже скористалось більше ніж 2,5 млн абонентів Київстар, і зараз вона стане додатковою можливістю для абонентів спілкуватись з рідними безоплатно.