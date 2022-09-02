Акція "Щасливий день": безоплатними послугами можна користуватися весь вересень

2 сентября 2022, 12:15

Київстар піклується аби абоненти залишались на зв’язку, навіть якщо у них немає можливості поповнити рахунок.

Аби така нагода була доступна якомога довше спеціальну пропозицію «Щасливий день» продовжено ще на місяць.

До 30 вересня включно абоненти Київстар зможуть безоплатно скористатися безлімітним мобільними інтернетом та дзвінками в мережі оператора протягом одного дня. Активувати вигідні умови можна один раз на 7 днів у застосунку Мій Київстар.

Від початку дії акції у травні нею скористалось вже близько 1,2 мільйона абонентів Київстар. Використання інтернету серед тих, хто підключив акцію, зросло на 20%. Якщо до підключення акції клієнти за місяць використовували у середньому 15 Гб, то після активації «Щасливого дня» – понад 18 Гб.

Нагадуємо, що акцією можуть скористатися всі абоненти передплати Київстар*. Ця активність – один із кроків компанії для підтримки своїх клієнтів. В цілому ж від початку повномасштабного вторгнення Київстар надав своїм абонентам в Україні та за кордоном безоплатних послуг на 563 млн грн.