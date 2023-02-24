Київстар підтримав клієнтів безоплатними послугами майже на 580 млн грн

24 февраля 2023, 11:15

Бонуси біженцям, безкоштовні дзвінки та Домашній інтернет, подвоєння обсягу послуг у пакетах.

Загалом на майже 580 мільйонів гривень Київстар підтримав за рік своїх абонентів та представників бізнесу. Крім того, абоненти на звільнених територіях отримували бонусні хвилини та мегабайти, щоб почути після окупації голоси рідних.

Підтримка клієнтів в Україні:

Підтримка абонентів усередині країни була вкрай важливою із початком повномасштабного вторгнення. Перші два місяці понад 20 млн абонентів передплати могли телефонувати у мережі, навіть без оплаченого пакета послуг. Більше 4 млн клієнтів Київстар на тимчасово окупованих, а згодом на звільнених територіях України, отримували безкоштовні пакети послуг. І ще більш ніж 400 тис. клієнтів Домашнього Інтернету в регіонах з активними бойовими діями могли користуватися послугою також безоплатно в перші місяці російської агресії.

На платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ безкоштовними стали новинні канали та дитячий контент. Бренд приєднався до ініціативи «Навчання без меж» та дав доступ до понад 100 освітніх програм для дітей шкільного віку. А для маленьких діток – необмежений доступ до аудіоказок та іншого пізнавального контенту. Загалом за рік війни освітній контент переглянуло 88 тисяч людей, а загальна тривалість перегляду склала 50 тисяч годин.

Допомога абонентам у роумінгу:

З 24 лютого 2022 українці почали масово виїжджати у Європу. Якщо раніше, у середньому, кордон перетинали 20 тис. людей на день, то вже за тиждень їх було до 100 тис. Аби забезпечити українців зв’язком у роумінгу та позбавити турбот про тарифи, Київстар нараховував їм бонусні кошти. Всього за 5 тижнів 2 млн людей отримали бонуси на суму, еквівалентну 340 млн грн. А вже з 30 березня для клієнтів запрацював «Роумінг як вдома», щоб український тариф абонента діяв у роумінгу без доплат. Зараз «Роумінг як вдома» діє у 27 країнах Європи і ним користується 1 млн абонентів.

Безоплатні послуги для бізнес-клієнтів:

Окрім цього, Київстар активно підтримує український бізнес, щоб той міг живити економіку України і робити свій внесок у наближення перемоги. Зокрема, завдяки сертифікованому партнерству оператора з Мicrosoft, клієнти Київстар отримали можливість без витрат організовувати дистанційну роботу працівників з різних куточків України і закордону із сервісами Microsoft 365. А також не сплачувати за використання платформи Azure для збереження й обробки даних, перенесення бізнес-процесів та IT-інфраструктури компаній у хмару.

Також можна було за кілька хвилин запустити роботу віддаленого колцентру чи відділу продажів, під’єднавши до дзвінків через Віртуально мобільну АТС працівників з різних населених пунктів (безоплатний період 60 днів від дати активації). А щоб швидко відновити торгівлю в нових умовах, підприємці могли приймати платежі і проводити розрахункові операції через мобільний додаток STARKASA та не сплачувати за користування сервісом. Так само без оплат від лютого 2022 року була доступна система електронного документообігу Star.Docs, аби компанії не призупиняти обмін документами та їхнє підписання.