Київстар спільно з Google запускає для бізнес-клієнтів новий тип розсилок

3 ноября 2022, 16:45

Київстар почав використовувати у своїй мережі нову технологію відправки повідомлень – Rich Communication Services (RCS) від компанії Google.

Це новий тип розсилок, який, на противагу звичайним SMS, дає більше можливостей для бізнесу в наданні інформації, залученні клієнтів та комунікації з ними безпосередньо.

«RCS-повідомлення виводять якість взаємодії бізнесу з клієнтом на новий рівень інтерактивності. За даними Google, бренди, що використовують цю технологію, відзначають стрімке зростання залученості клієнтів в порівнянні з класичними каналами. Наприклад, вірогідність миттєвої купівлі в каналі RCS вища на 72%, ознайомлення з пропозицією більше в 35 разів, а реакція на неї краща вдвічі, ніж через класичні повідомлення. У плідній співпраці з Google ми вже завершили інтеграцію нової технології та готові її пропонувати українському бізнесу», – розповідає про перспективи нового рішення Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар.

Серед головних переваг нового типу повідомлень:

- значно більший розмір тексту;

- відправка зображень, аудіо, відео та інших файлів;

- чат-боти для миттєвої комунікації з клієнтами та зворотного зв’язку щодо продуктів та послуг;

- функція каруселі для показу кількох продуктів в одному повідомленні, а також зручні кнопки для переходу на сайт, QR тощо;

- аналітичні звіти для брендів зі сповіщеннями про прочитання та статистикою залучення клієнтів.

Уже зараз цю технологію підтримує понад 5 млн Android-пристроїв у мережі Київстар та їхня кількість збільшується органічно. Усі можливості RCS-повідомлень для бізнесу можуть оцінити корпоративні клієнти Київстар та інші українські підприємці, звернувшись до компанії.

Як відзначають у Google, у всьому світі вже більш ніж 500 млн людей перейшли з SMS на RCS-чат з розширеними можливостями. Київстар приєднується до розвитку RCS-технології в Україні, щоб надати ширші можливості для обміну сучасним інтерактивним контентом. А також налагодити якісно нову та ефективну комунікацію між бізнесом та клієнтами завдяки новому каналу.