Київстар та Mastercard розпочинають стратегічну співпрацю

15 октября 2025, 12:45

Провідний український оператор електронних комунікацій Київстар та глобальна технологічна компанія Mastercard уклали Меморандум про співпрацю, який започатковує стратегічне партнерство між компаніями.

Спільні зусилля спрямовані на розвиток інноваційних технологічних рішень для підвищення стійкості фінансової інфраструктури країни, стимулювання безготівкових розрахунків та доступності фінансових послуг.

Київстар та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі. Ця проривна технологія сприяє підключенню у зонах без покриття, залишаючи споживачів на зв’язку тоді, коли це найбільше потрібно, а також дає можливість здійснювати фінансові операції у місцях без покриття мобільним зв’язком або під час надзвичайних ситуацій. Starlink Direct to Cell формує нові перспективи для ринку фінансових послуг та фінтеху, забезпечуючи додаткову стійкість та доступність фінансових сервісів для ще більшої кількості клієнтів.

Також Київстар та Mastercard працюватимуть над розробкою нових фінансових продуктів та сервісів. Компанії будуть використовувати свої можливості у сфері Big Data та аналітики, щоби створювати продукти, які допомагають краще розуміти потреби клієнтів та спрощують доступ до фінансових послуг. Серед запланованих напрямів співпраці – рішення з оцінки фінансового скорингу та розробка персоналізованих пропозицій для клієнтів.

"Стійкість та надійність інфраструктури сьогодні є важливим елементом національної безпеки. Меморандум з Mastercard — це про взаємну довіру та готовність працювати над критично важливими для країни завданнями. Ми об'єднуємо наш досвід у розробці цифрових продуктів з глобальною платіжною експертизою Mastercard, щоб посилити стійкість України та розширити доступ до інноваційних фінансових послуг", — підкреслив Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

У рамках співпраці компанії впроваджуватимуть сучасні технологічні рішення для онлайн-комерції, які забезпечуватимуть високі стандарти безпеки та зручний клієнтський досвід. Також компанії планують впроваджувати ініціативи для популяризації безготівкових платежів, зокрема серед представників малого та середнього бізнесу.

"Технології мають служити суспільству і робити життя людей зручнішим та безпечнішим. Партнерство з "Київстар" є важливим кроком до реалізації цього бачення в Україні. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо не лише підвищити надійність платіжної інфраструктури в умовах викликів сьогодення, але й прискорити розвиток цифрової економіки. Співпраця з лідером телеком-ринку відкриває нові можливості для впровадження інноваційних фінансових рішень та технологій, які будуть корисними як для великого, так і для малого бізнесу, а також для кожного українця", — зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Меморандум діятиме протягом одного року з можливістю подальшої пролонгації. У межах співпраці сторони укладатимуть окремі договори за конкретними проєктами. Меморандум є підтвердженням взаєморозуміння та спільних стратегічних намірів компаній.