ЄС готує власний аналог Starlink майже за $11 млрд — Bloomberg

17 декабря 2024, 10:15

Контракт про початок роботи над багатоорбітальною мережею супутників IRIS2 уклали 16 грудня.



До проєкту залучені люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA і іспанська Hispasat SA.

ЄС інвестує €6 млрд, компанії виділяють €4,1 млрд, а Європейське космічне агентство — €550 млн.

"Євросоюз занепокоєний тим, що може стати залежним від приватної компанії (Starlink — ред.).

IRIS2 може використовуватися як європейськими урядами і військовими, так і приватними клієнтами.

Але це дуже пізній старт для блоку, який намагається скоротити відставання від Starlink, що має понад 6000 супутників і претендує на клієнтів у близько 100 країнах", - йдеться у матеріалі.



Комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання контракту як "великий крок вперед" для забезпечення спільної безпеки і оборони.