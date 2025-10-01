У відомстві зазначили, що засоби захисту з'являться там з 1 грудня 2025 року.
"Починаючи з грудня, Нідерланди розмістять системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам задля подальшого посилення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного хабу, важливого для підтримки України", – зазначили у повідомленні.
Нідерланди розгорнуть у Польщі наземні системи ППО — Міноборони Нідерландів
