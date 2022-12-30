Як працюватиме метро на Новий рік

30 декабря 2022, 10:45

У Києві 31 грудня столичний метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00. Підземні станції, у разі потреби, діятимуть як укриття.

У столиці продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00."Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються", – йдеться у повідомленні.У КМДА закликали киян планувати повернення додому заздалегідь з огляду на обмеження та вимоги військового стану. Перебувати вночі на вулиці та інших громадських місцях, заборонено.