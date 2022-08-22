У Києві змінили часи роботи метрополітену

22 августа 2022, 14:15

Із 21 до 24 серпня київський метрополітен змінює часи роботи. Протягом чотирьох днів підземка працюватиме для перевезень із 06:00 до 21:00.

КП «Київський метрополітен» просить планувати свої маршрути з урахування цих змін у роботі підземки, передає Інформатор.Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.Так, під час комендантської години з 23:00 до 05:00 на час повітряної тривоги:при вході в метрополітен як укриття необхідно обов’язково мати документ-посвідчення особи;прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу.Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.