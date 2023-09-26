Ajax Systems обладнала укриття у Львові автоматичною системою відчинення дверей

26 сентября 2023, 11:45

Завдяки компанії Ajax Systems у Львові тепер є укриття, в якому двері автоматично відчиняються під час повітряної тривоги.

Це укриття розташоване на вулиці Городоцькій і вміщує до 300 осіб. Воно запрацювало вперше за понад 60 років і стало першим проєктом відремонтованого укриття, яке команда Ajax Systems реалізувала у співпраці з міським головою Андрієм Садовим.

У разі повітряної тривоги сигнал із застосунку «Повітряна тривога» надходить на централь Hub Hybrid (4G), яка відмикає автоматичні замки і знімає укриття з охорони.



До того ж Ajax Systems безкоштовно обладнала укриття тривожними кнопками Button для екстрених ситуацій. Сигнал із них отримуватиме Управління державної охорони України.

«Це укриття перше із п’яти, які ми відкриємо додатково до кінця цього року у Львові. Це фактично стандарт, як має виглядати комфортне, а головне безпечне бомбосховище. Автоматичні замки відкриють його під час тривоги та зачинять по завершенні. Дякуємо нашим друзям, які допомагають робити Львів безпечнішим»

Андрій Садовий, міський голова Львова





«Ми активно співпрацюємо з ОВА та ОТГ з перших днів повномасштабної війни. Тоді захист цивільного населення став нашим новим і важливим вектором роботи.



Коли виникла проблема доступності укриттів, ми почали впроваджувати професійні рішення на базі системи Ajax. Після успішного проєкту з обладнання київського сховища автоматичною системою відчинення до нас звернулися ОВА інших областей, і ми почали активно працювати над цими проєктами».

Леся Попадюк, керівниця відділу проєктних рішень Ajax Systems, член робочої групи з модернізації та створення систем централізованого оповіщення Київської областіПілотний проєкт з облаштування укриття системою автоматичного відчинення дверей Ajax Systems реалізувала в Дарницькому районі Києва. Після успішного завершення тестування розпочали розробку рішень для решти укриттів столиці.Команда Ajax Systems відкрита до комунікації та співпраці з іншими ОВА. Зараз на різних етапах реалізації перебувають проєкти захисту цивільного населення в Рівненській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.Раніше завдяки системній співпраці з місцевими органами управління нам вдалося реалізувати проєкти з оснащення сиреною державних та приватних об’єктів , де недоступні системи загального оповіщення.

Ajax Systems — найбільший у Європі виробник систем безпеки з можливостями розумного будинку. Продуктове портфоліо налічує понад 100 бездротових і дротових пристроїв для приміщення й вулиці. Сьогодні Ajax захищає понад 2 млн користувачів у 169 країнах.

Про застосунок «Повітряна тривога»

Застосунок «Повітряна тривога» вже завантажили 21,6 млн разів та активно використовують 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.