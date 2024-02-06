"Повітряна тривога" 5.2 — нові важливі сповіщення, стихійні лиха

6 февраля 2024, 14:45

Застосунок «Повітряна тривога» отримав оновлення зі сповіщенням різних видів загроз.

У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС.Також у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно.Підтримайте Повітряні сили Збройних сил України та долучіться до збору на «Безпечне небо» в застосунку «Повітряна тривога».Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України .