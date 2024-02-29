"Повітряна тривога" 6.0 – додаткові сповіщення про підвищену небезпеку

29 февраля 2024, 11:45

Відтепер застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах.

В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

Окрім нового попередження до застосунку додали:налаштування гучності сповіщення “Підвищена небезпека!”;сповіщення, якщо повідомлення “Підвищена небезпека!” перестають надходити;Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.Також розробники випустили окремий застосунок-віджет “Мапа тривог”, який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України .