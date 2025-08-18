Варшава закуповує 120 нових автобусів з функцією евакуації

18 августа 2025, 12:15

Столичний перевізник ZTM оголосив тендер на придбання 120 сучасних автобусів. Терміни поставки: довтень — грудень 2026 року.

Основні характеристики:

• Довжина — 18 метрів, низькопідлогові;

• Кондиціонери та сонячні панелі на даху;

• Місця для інвалідних візків;

• До 4 комплектів для транспортування людей на ношах;

• Інформаційні системи та кнопки з шрифтом Брайля;

• Система блокування запуску двигуна при алкогольному сп’янінні водія.

Призначення:

Автобуси будуть використовуватися як на звичайних маршрутах, так і для евакуації населення у надзвичайних ситуаціях, наприклад під час стихійних лих.