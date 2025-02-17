У Варшаві готують реформу нічних автобусів – маршрути можуть змінитися

17 февраля 2025, 11:45

Варшавський ZTM планує реорганізувати мережу нічних автобусів, які зараз вирушають здебільшого від Dworzec Centralny.

У місті працює 41 нічний маршрут, що охоплює 482 кілометри, а частина автобусів виходить за межі Варшави. Однак через довгі та незручні маршрути пасажири все частіше обирають таксі.ZTM розглядає зміну кінцевих зупинок та можливість створення нових пересадних вузлів у різних частинах міста. Чиновники хочуть адаптувати мережу до нових житлових районів, включаючи Zawady, Zielona Białołęka та Włodarzewska na Szczęśliwicach, але при цьому зберегти нічні маршрути для людей, які працюють у пізні та ранні години.