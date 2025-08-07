Як адаптуватися у Вільнюсі за допомогою смартфона

7 августа 2025, 13:45

Мова та комунікація

• Google Translate або DeepL — допоможуть зрозуміти литовську мову в магазинах, держустановах і меню.

• Duolingo / Mondly — почніть вивчати литовську хоча б на базовому рівні.

• Trafi — головний застосунок для пересування містом. Показує розклади автобусів і тролейбусів, планує маршрути.

• Bolt — таксі та електросамокати. Зручно і швидко.

• CityBee — оренда авто або велосипедів по місту.



Побут та житло

• Aruodas — пошук житла (оренда або купівля).

• Skelbiu.lt — литовський аналог OLX. Тут є все: від меблів до підробітку.



Їжа та доставка

•Wolt, Bolt Food — доставка їжі, продуктів і навіть документів.

• Lidl Plus, Rimi — застосунки супермаркетів із знижками та бонусами.



Документи та інтеграція

• E.sveikata, EPIS — електронна медицина та держпослуги.

• Migration.lt — реєстрація, дозволи на проживання, документи для іноземців.

• Mobile-ID, Smart-ID — обов’язкові для входу до банків і державних сервісів.