Як адаптуватися у Вільнюсі за допомогою смартфона

Мова та комунікація
• Google Translate або DeepL — допоможуть зрозуміти литовську мову в магазинах, держустановах і меню.
• Duolingo / Mondly — почніть вивчати литовську хоча б на базовому рівні.
Транспорт
• Trafi — головний застосунок для пересування містом. Показує розклади автобусів і тролейбусів, планує маршрути.
• Bolt — таксі та електросамокати. Зручно і швидко.
• CityBee — оренда авто або велосипедів по місту.
Побут та житло
• Aruodas — пошук житла (оренда або купівля).
• Skelbiu.lt — литовський аналог OLX. Тут є все: від меблів до підробітку.
Їжа та доставка
•Wolt, Bolt Food — доставка їжі, продуктів і навіть документів.
• Lidl Plus, Rimi — застосунки супермаркетів із знижками та бонусами.
Документи та інтеграція
• E.sveikata, EPIS — електронна медицина та держпослуги.
• Migration.lt — реєстрація, дозволи на проживання, документи для іноземців.
• Mobile-ID, Smart-ID — обов’язкові для входу до банків і державних сервісів.