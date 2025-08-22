Усі додатки для пересування громадським транспортом у Європі

22 августа 2025, 10:15

Плануєш подорож Європою і хочеш швидко орієнтуватися в автобусах, трамваях та метро?

Ось добірка найзручніших застосунків, які допоможуть не загубитися:Google Maps – працює майже всюди, показує маршрути громадського транспорту, розклад та час у дорозі.Moovit – універсальний застосунок для транспорту більш ніж у 3 000 містах світу.Citymapper – ідеальний для великих європейських столиць (Лондон, Париж, Берлін, Рим тощо).Omio – зручний для пошуку міжміських автобусів і потягів по всій Європі.DB Navigator – must-have для подорожей Німеччиною (поїзди + міський транспорт).SBB Mobile – головний транспортний застосунок у Швейцарії.Trainline – купівля квитків на поїзди та автобуси в багатьох європейських країнах.Національні додатки – у кожній країні є власні застосунки (наприклад, SNCF у Франції, ÖBB у Австрії, PKP у Польщі).Завжди перевіряй, чи є у міста власний локальний додаток – часто він зручніший за глобальні сервіси.