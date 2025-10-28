Вигідні лоукостери Європи: куди літати дешево

28 октября 2025, 9:45

Хочете подорожувати Європою без зайвих витрат? Ось добірка найпопулярніших і найвигідніших лоукостерів, які реально допомагають заощадити:

1. Ryanair — король бюджетних перельотів. Часто акції від 5–10 €. Найбільша мережа напрямків у ЄС.2. Wizz Air — зручний для подорожей зі Східної Європи (Польща, Угорщина, Німеччина). Має програму Wizz Discount Club зі знижками на квитки та багаж.3. easyJet — популярний у Західній Європі, зокрема у Великій Британії, Франції та Італії. Часто літає у великі міста.4. Vueling — іспанський лоукостер, чудовий вибір для подорожей по Іспанії, Португалії, Італії.5. Transavia — дочка Air France-KLM, літає з Франції та Нідерландів у курортні міста Середземномор’я.6. Norwegian Air — недорогі рейси по Скандинавії та у Великобританію, іноді бувають вигідні напрямки до Ісландії.Порада: бронюйте заздалегідь, обирайте рейси в будні дні та беріть лише ручну поклажу — це зменшує ціну в рази.