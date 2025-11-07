ГлавнаяНовости
7 ноября 2025, 14:45

Єврокомісія заборонила видачу багаторазових віз росіянам

Відтепер громадяни РФ більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи, а повинні будуть подавати заявку на нову одноразову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС.


Оцените новость:
  • 0 оценок