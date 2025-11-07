Відтепер громадяни РФ більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи, а повинні будуть подавати заявку на нову одноразову візу щоразу, коли планують подорожувати до ЄС.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 15:15
Instagram змусить вирішувати математичні приклади, щоб дивитися Reels
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Єврокомісія заборонила видачу багаторазових віз росіянам
- Технологии | Сегодня, 14:15
Маск планирует построить "мегафабрику" по производству чипов ИИ
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай официально ввёл в строй крупнейший авианосец "Фуцзянь"
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Релиз GTA 6 снова отложили
- Технологии | Сегодня, 12:15
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в размере $1 трлн
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США хотят разместить своих военных на авиабазе в Сирии — Reuters
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Польща запускає масштабну програму оборонної підготовки
Последние материалы
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
- Обзоры | 21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
- Аналитика | 20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 11:45
iOS 26.1 "убивает" батарею iPhone 1.00
- Технологии | 3 ноября, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны 1.00
- Интернет | Сегодня, 15:15
Instagram змусить вирішувати математичні приклади, щоб дивитися Reels 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Єврокомісія заборонила видачу багаторазових віз росіянам 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Маск планирует построить "мегафабрику" по производству чипов ИИ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай официально ввёл в строй крупнейший авианосец "Фуцзянь" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Релиз GTA 6 снова отложили 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в размере $1 трлн 0.00