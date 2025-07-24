Укрзалізниця оновила правилп перевезення тварин у поїздах

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати:
▪️в Інтерсіті+ — якщо викуплені всі місця в ряду;
▪️у вагонах «Люкс» і міжнародного зразка (RIC) — за умови викупу всього купе;
▪️службові собаки Сил оборони — безкоштовно у будь-якому вагоні, з намордником і на повідку.
Маленькі тварини (до 45 см у холці):
▪️можуть їхати без переноски, якщо викуплені всі місця в купе;
▪️також дозволено м’які переноски з водонепроникним дном.
Пасажир повинен мати:
▪️квиток на тварину;
▪️ветеринарні документи;
▪️повідок і намордник — для великих собак;
▪️турбуватися про комфорт інших пасажирів.
У разі скарг бригада поїзда може запропонувати змінити місце.