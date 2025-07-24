Укрзалізниця оновила правилп перевезення тварин у поїздах

24 июля 2025, 11:15

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати:

▪️в Інтерсіті+ — якщо викуплені всі місця в ряду;

▪️у вагонах «Люкс» і міжнародного зразка (RIC) — за умови викупу всього купе;

▪️службові собаки Сил оборони — безкоштовно у будь-якому вагоні, з намордником і на повідку.



Маленькі тварини (до 45 см у холці):

▪️можуть їхати без переноски, якщо викуплені всі місця в купе;

▪️також дозволено м’які переноски з водонепроникним дном.



Пасажир повинен мати:

▪️квиток на тварину;

▪️ветеринарні документи;

▪️повідок і намордник — для великих собак;

▪️турбуватися про комфорт інших пасажирів.



У разі скарг бригада поїзда може запропонувати змінити місце.

