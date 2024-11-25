Канада скасовує автоматичні 10-річні візи

25 ноября 2024, 11:45

Раніше відвідувачам Канади могли видавати багаторазові візи на строк до 10 років. Вони дозволяли вільно відвідувати країну та виїжджати з неї протягом цього періоду.



За новими правилами, багаторазові візи, видані на максимальний термін, більше не вважаються стандартними документами, які оформлюються за замовчанням. Наразі співробітники візового відділу оцінюватимуть заявників в індивідуальному порядку, щоб визначити, яку видати візу та термін її дії.