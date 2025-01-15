Чи можуть українці з тимчасовим захистом виїжджати з ЄС в Україну?

15 января 2025, 9:15

Українці з тимчасовим захистом у ЄС можуть виїжджати в Україну та повертатися, не втрачаючи статусу.

Це правило поширюється на всі країни ЄС. За словами Єврокомісії, короткочасні поїздки не є підставою для скасування захисту, а права, пов’язані з ним, зберігаються.



Директива про тимчасовий захист не встановлює чітких обмежень щодо тривалості відсутності, тому кожен випадок розглядається окремо. Водночас соціальні виплати та інші гарантії, передбачені статусом, продовжують надаватися навіть під час коротких поїздок до України.



Єврокомісія уточнює, що тимчасові візити, наприклад, для відвідування сім’ї, не дорівнюють добровільному поверненню. Проте варто враховувати, що правила можуть відрізнятися залежно від країни.