Де в Європі українцям пропонують довгострокове перебування?

2 апреля 2025, 11:15

Польща: карта CUKR - дозволяє легально проживати та офіційно працювати в Польщі протягом трьох років, а також виїжджати з країни зі збереженням легального статусу на термін до шести місяців.

Чехія. Уряд затвердив поправки до закону Lex Ukrajina VII, які регулюватимуть отримання дозволу на довгострокове перебування. Після цього українці зможуть подати заяву на постійне проживання.Австрія: «Червоно-біло-червона» картка - такий дозвіл видається на один рік із можливістю продовження на три роки, а в подальшому – на отримання постійного проживання в країні.Франція. Після 4 березня 2026 року українці з тимчасовим захистом, які бажають залишитися у Франції, повинні будуть перейти на довгострокові форми проживання, зокрема отримати посвідку на проживання — Titre de séjour.