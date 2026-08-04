ГлавнаяНовости
4 августа 2026, 14:15

Українцям у Польщі доступна безкоштовна правова гаряча лінія

Гельсінська фундація з прав людини спільно з UNHCR запустила гарячу лінію, де українці можуть безкоштовно отримати консультації щодо легалізації перебування, працевлаштування та соціальної підтримки.

Консультації надають українською, польською, англійською та російською мовами.


Оцените новость:
  • 0 оценок