Гельсінська фундація з прав людини спільно з UNHCR запустила гарячу лінію, де українці можуть безкоштовно отримати консультації щодо легалізації перебування, працевлаштування та соціальної підтримки.
Консультації надають українською, польською, англійською та російською мовами.
4 августа 2026, 14:15
Українцям у Польщі доступна безкоштовна правова гаряча лінія
Гельсінська фундація з прав людини спільно з UNHCR запустила гарячу лінію, де українці можуть безкоштовно отримати консультації щодо легалізації перебування, працевлаштування та соціальної підтримки.
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