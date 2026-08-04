В Китае набирает популярность "аренда лиц" для ИИ-контента

4 августа 2026, 13:15

В Китае стремительно развивается новый рынок, на котором пользователи передают права на использование своей внешности для создания контента с помощью искусственного интеллекта.

За «аренду» лица можно получить от $15 до $700 в зависимости от условий сделки, внешности и сферы применения.Рост спроса связан с бумом коротких вертикальных сериалов: только в первом квартале 2026 г. в стране было выпущено ок. 128.000 таких проектов, большинство из которых создавались с использованием ИИ. При этом вместе с развитием рынка увеличивается число случаев незаконного использования изображений. С начала года платформа Hongguo удалила более 85.000 роликов с лицами и голосами людей, использованными без их согласия, а китайские суды все чаще рассматривают подобные споры. Эксперты отмечают, что развитие технологий опережает формирование правовых механизмов защиты цифровой внешности.