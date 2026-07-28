Гонка ИИ выходит за пределы Земли: США делают ставку на космос, Китай — на океан

28 июля 2026, 10:45

Пока Илон Маск продвигает проект Gigasat — сеть из миллиона ИИ-спутников на орбите, Китай уже запустил первый в мире коммерческий подводный дата-центр мощностью 24 МВт у берегов Шанхая.

Таким образом конкуренция в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень. SpaceX делает ставку на практически неограниченную солнечную энергию в космосе, тогда как китайская компания HiCloud использует естественное охлаждение морской водой и энергию ветра.Эксперты отмечают, что исход технологической гонки будет зависеть не только от возможностей ИИ, но и от того, чья инфраструктура окажется эффективнее и дешевле в эксплуатации.