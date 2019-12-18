Илону Маску предложили отправить пикап в космос на ракетоносителе Falcon Heavy

18 декабря 2019, 10:45

Генеральний директор Tesla Илон Маск предложил запустить недавно презентованный публике, бронированный пикап Cybetrack в космос на лайнере Starship.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter под комментарием подписчика.

Один из подписчиков Маска предложил ему запустить пикап на орбиту Земли на ракетоносителе Falcon Heavy, который ранее отправлял автомобиль Tesla Roadster. Один из пользователей создал видео, на котором в фотошопе разместил пикап на верху ракеты. Маск в свою очередь отреагировал на комментарий, добавив, что лучше это сделать на лайнере Starship. Этот корабль предназначен для межпланетных перелетов, а его первый запуск планируют осуществить в 2020 году.