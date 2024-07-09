Турция запустила в космос первый национальный спутник связи

9 июля 2024, 10:45

Минувшей ночью по 02:30 по турецкому времени первый национальный спутник связи Türksat 6A был запущен в космос ракетой-носителем Falcon 9 с территории Флориды, США.

Сигнал со спутника был получен на 67-й минуте запуска. Отмечается, что Türksat 6A позволит расширить охват аудитории турецких спутников с 3,5 млрд до 5 млрд человек в Турции, странах Европы и Южной Азии.Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000 гг. Республика вывела на орбиту 9 спутников связи и исследовательские аппараты для наблюдения за Землей.