Турция ввела в эксплуатацию первый национальный спутник связи

22 апреля 2025, 8:45

С 21 апреля в Турции официально начал функционировать первый полностью национальный спутник связи Türksat 6A.

В церемонии запуска принял участие президент страны Эрдоган. Отмечается, что спутник охватывает расширенную зону вещания - от Европы до Юго-Восточной Азии, включая Индию, Таиланд, Малайзию и Индонезию. По предварительным оценкам, он способен обеспечивать связь для более чем 5 млрд человек.Согласно официальным данным, более 80% компонентов Türksat 6A были произведены в самой Турции, что свидетельствует о стремительном росте научно-технического и инженерного потенциала страны в сфере космических технологий.