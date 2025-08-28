SpaceX провела 10-й запуск корабля Starship

28 августа 2025, 9:45

"Все основные задачи были выполнены, что предоставило критически важные данные для проектирования следующего поколения Starship и Super Heavy. Летные испытания начались с успешного старта Super Heavy с включением всех 33 двигателей Raptor и подъема над заливом Америка. После успешного подъема последовал маневр горячей ступени, в ходе которого верхняя ступень Starship включила свои шесть двигателей Raptor, чтобы отделиться от Super Heavy и продолжить полет в космос", — сообщили в компании.

После разделения ступеней ускоритель Super Heavy завершил работу на бустере, чтобы выйти на курс к заранее запланированной зоне приводнения."Starship выполнил полный импульс подъема и достиг запланированной скорости, успешно выйдя на суборбитальную траекторию. Первая космическая задача была выполнена: восемь имитаторов Starlink были развернуты в ходе первой успешной демонстрации полезной нагрузки Starship. Затем аппарат выполнил второй в истории повторный запуск двигателя Raptor в космосе, продемонстрировав ключевой потенциал для будущих импульсов схода с орбиты", — говорится в пресс-релизе.Космический аппарат достиг точки приводнения в Индийском океане, успешно выполнил переворот при посадке и завершил летные испытания импульсом посадки и мягким приводнением.