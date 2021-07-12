Очередная утечка подтвердила родство процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake

12 июля 2021, 14:15

Компания Intel подтвердила, что процессоры Alder Lake и Raptor Lake используют один и тот же контроллер для связи чипсетом на материнской плате, а значит данные семейства чипов — родственные и Raptor Lake придут на смену Alder Lake. Соответствующие документы были обнаружены в базе данных организации Serial ATA International Organization (SATA-IO), сообщает портал VideoCardz.

Это не первая утечка, указывающая на близость двух платформ. Ранее Intel намекнула на схожесть Alder Lake и Raptor Lake, скорее всего, случайно. В других слухах также говорилось, что обе серии процессоров будут использовать один и тот же процессорный разъём LGA 1700. Кроме того, оба поколения чипов получат поддержку интерфейса PCIe 5.0 и нового стандарта ОЗУ DDR5. Кроме того, у Raptor Lake добавится поддержка LPDDR5X.



Несмотря на все слухи и утечки, Intel официально пока не подтверждала, что Raptor Lake являются прямыми наследниками Alder Lake. Между тем различные источники утверждают, что Raptor Lake, которые станут 13-м поколением процессоров Core, станут своего рода Refresh-версиями Alder Lake. Компания проведёт оптимизацию гибридной архитектуры, в состав которой будут входить большие высокопроизводительные и малые энергоэффективные ядра, за счёт чего увеличится количество этих ядер. Raptor Lake предложат до 16 высокопроизводительных физических ядер, что в два раза больше, чем их прогнозируется для Alder Lake. Таким образом самые производительные модели 13-го поколения Core получат до 24 физический ядер (включая восемь малых энергоэффективных), которые смогут обрабатывать 32 потока.





Согласно последним слухам, Raptor Lake должны появиться в конце 2022 года. К ним в конкуренты пророчат процессоры AMD Raphael на базе архитектуры Zen 4, анонс которых ожидается примерно в то же время или чуть раньше.

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