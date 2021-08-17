Noctua бесплатно предоставит крепления для установки кулеров на Intel Alder Lake

17 августа 2021, 12:45

Сегодня компания Noctua объявила, что предоставит бесплатные комплекты для монтажа фирменных кулеров на материнские платы с процессорным разъёмом LGA 1700.

Таким образом, клиенты компании смогут использовать свои кулеры с новым процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake-S). Кроме того, все новые и большинство текущих кулеров Noctua будут поставляться в комплекте с новым креплением.