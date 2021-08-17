Noctua бесплатно предоставит крепления для установки кулеров на Intel Alder Lake

Сегодня компания Noctua объявила, что предоставит бесплатные комплекты для монтажа фирменных кулеров на материнские платы с процессорным разъёмом LGA 1700.
Таким образом, клиенты компании смогут использовать свои кулеры с новым процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake-S). Кроме того, все новые и большинство текущих кулеров Noctua будут поставляться в комплекте с новым креплением.
Новые монтажные комплекты NM-i17xx-MP83 и NM-i17xx-MP87 SecuFirm2 позволят использовать кулеры Noctua с платами под LGA 1700, монтажные отверстия на которых расположены на расстоянии 83 на 78 мм. Компания заявляет, что крепёжные комплекты SecuFirm2 обеспечивают традиционно высокую надёжность и простоту установки.
Для того, чтобы получить бесплатный монтажный комплект, пользователям необходимо будет подтвердить факт покупки как кулера Noctua, так и процессора или материнской платы с сокетом LGA 1700. Тем, кто не сможет предоставить подтверждение, придётся заплатить за крепёжный комплект $8. Приобрести его можно будет с средины октября. Компания заявляет, что использование одного кулера с несколькими поколениями процессоров позволяет сократить количество отходов и сэкономить ресурсы. Стоит отметить, что из-за ограничений совместимости крепёжный комплект не будет предоставляться для кулеров серии NH-L9i. Вместо этого, компания выпустит их специальные версии для LGA 1700 в октябре текущего года.
Noctua пообещала опубликовать подробные списки совместимости кулеров с материнскими платами с LGA 1700, как только платы с новым процессорным разъёмом станут доступны на рынке.
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