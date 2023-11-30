CNPS20X - самый мощный кулер от компании Zalman

Поддержка процессоров на сокетах AM5 от AMD и Socket 1700 от Intel. 100 000 часов работы. Эффективная мощность теплорассеивания 300 Вт.
Суперкулер Zalman CNPS20X является самым старшим представителем кулеров производителя и теперь оснащен поддержкой новейших процессоров на сокетах AM5 от AMD и Socket 1700 от Intel.
Ключевые характеристики:
Совместимые платформы: Intel LGA 1700/1200/115x/2011(v3)/2066 и AMD AM5/ AM4/AM3(+)/AM3;
TDP (Эффективная мощность теплорассеивания): 300 Вт.
Радиатор:
Тепловые трубки: 6 х 6 мм, медные
Материал пластин: алюминий, медь
Вентилятор:
Количество вентиляторов: 2
Размеры: 140 мм
Тип подшипника: гидродинамический FDB
Скорость вращения: 800-1500 об/мин
Максимальный воздушный поток: 61 CFM
Максимальное воздушное давление: 1.1 мм водного столба
Максимальный уровень шума: 29 дБА
Рабочее напряжение: 12 В (вентилятор) / 5 В (подсветка)
Потребляемый ток: 0.28 А (вентилятор) / 0.3 А (подсветка)
Энергопотребление: 3.36 Вт (вентилятор) / 1.5 Вт (подсветка)
Время работы: 100 000 часов