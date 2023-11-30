CNPS20X - самый мощный кулер от компании Zalman

30 ноября 2023, 15:15

Поддержка процессоров на сокетах AM5 от AMD и Socket 1700 от Intel. 100 000 часов работы. Эффективная мощность теплорассеивания 300 Вт.



Суперкулер Zalman CNPS20X является самым старшим представителем кулеров производителя и теперь оснащен поддержкой новейших процессоров на сокетах AM5 от AMD и Socket 1700 от Intel.

Ключевые характеристики:



Совместимые платформы: Intel LGA 1700/1200/115x/2011(v3)/2066 и AMD AM5/ AM4/AM3(+)/AM3;

TDP (Эффективная мощность теплорассеивания): 300 Вт.

Радиатор:

Тепловые трубки: 6 х 6 мм, медные

Материал пластин: алюминий, медь

Вентилятор:

Количество вентиляторов: 2

Размеры: 140 мм

Тип подшипника: гидродинамический FDB

Скорость вращения: 800-1500 об/мин

Максимальный воздушный поток: 61 CFM

Максимальное воздушное давление: 1.1 мм водного столба

Максимальный уровень шума: 29 дБА

Рабочее напряжение: 12 В (вентилятор) / 5 В (подсветка)

Потребляемый ток: 0.28 А (вентилятор) / 0.3 А (подсветка)

Энергопотребление: 3.36 Вт (вентилятор) / 1.5 Вт (подсветка)

Время работы: 100 000 часов