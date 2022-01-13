Кулер Thermalright Macho Maxx оснащён крупным радиатором и 140-мм вентилятором

13 января 2022, 10:15

Компания Thermalright анонсировала универсальный кулер Macho Maxx для производительных настольных компьютеров и игровых станций на процессорах AMD и Intel.



Новинка получила массивный радиатор с размерами 140 × 97 × 158 мм. Он имеет специальный дизайн с вертикальным шестигранным отверстием. Через радиатор проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании располагается медная прижимная пластина с никелевым покрытием.

За обдув отвечает вентилятор TL-D14, габариты которого составляют 140 × 152 × 27 мм. Применены гидродинамический подшипник и крыльчатка с семью лопастями. Подсветка не предусмотрена.



Скорость вращения вентилятора регулируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ), достигая 1500 оборотов в минуту (±10 %). Максимальный поток воздуха равен 132 кубометрам в час, статическое давление — 2,09 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 25,6 дБА.

Клер можно применять с процессорами AMD AM4, а также с чипами Intel LGA 115X/2011/-3/2066/1200/1700. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной стоимости на данный момент, к сожалению, нет.

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