Высота кулера Thermalright AXP90-X47 составляет 47 мм

1 апреля 2021, 10:15

Компания Thermalright анонсировала процессорный охладитель AXP90-X47, предназначенный для использования в компактных системах с ограниченным пространством внутри корпуса, а также в домашних мультимедийных центрах.

Новинка относится к изделиям «поток сверху». Конструкцией предусмотрено наличие радиатора с габаритами 94,5 × 95 × 32 мм. Через него проходят четыре тепловые трубки диаметром 6 мм.



В основании располагается прижимная никелированная пластина из меди. Непосредственный контакт тепловых трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

На радиаторе закреплён 92-миллиметровый вентилятор толщиной 15 мм. Таким образом, общая высота кулера составляет всего 47 мм. Вентилятор вращается со скоростью до 2700 оборотов в минуту (±10 %), создавая шум не более 22,4 дБА. Поток воздуха достигает 72 кубических метров в час, статическое давление — 1,33 мм водного столба.





Новинка подходит для использования с процессорами Intel в исполнении LGA 115x/1200. Общие размеры решения составляют 94,5 × 95 × 47 мм. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

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