Представлен процессорный куллер Silent Cooler OWL-SC200 со 130-мм вентилятором

6 октября 2021, 9:15

Компания Owltech анонсировала универсальный процессорный охладитель Silent Cooler OWL-SC200, выполненный по традиционной башенной схеме. Новинка может применяться с чипами, чей показатель TDP (максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии) достигает 200 Вт.

Изделие содержит радиатор, через который проходят четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. Они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, благодаря чему повышается эффективность отвода тепла.



За обдув радиатора отвечает вентилятор диаметром 130 мм и толщиной 25 мм. Скорость его вращения регулируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту.



Формируется воздушный поток объёмом до 138 кубических метров в час. При этом максимальный заявленный уровень шума составляет 28,6 дБА.

Новинка подходит для применения с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151 и LGA1200. Общие габариты кулера составляют 160 × 120 × 206 мм, вес — 970 г.

(С) 3dnews