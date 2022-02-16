Cooler Master подготовила к своему 30-летию корпус Sneaker X в виде кроссовка

16 февраля 2022, 12:45

К своему 30-летнему юбилею компания Cooler Master анонсировала несколько интересных продуктов.

Один из самых забавных представляет собой корпус для игрового компьютера Sneaker X, который выполнен в форме кроссовка. Дизайн новинки основан на работе моддера JMDF, который представил аналогичный продукт на выставке Case Mod World Series 2020.

Корпус Sneaker X получился довольно габаритным. Cooler Master говорит, что он сможет вмещать флагманские видеокарты и процессоры с соответствующими большими системами охлаждения. На опубликованных компанией изображениях корпус показан с 600-Вт блоком питания. Цена на Sneaker X пока не разглашается. Cooler Master начнёт принимать предзаказы на новинку в третьем квартале текущего года.



Кроме эксцентричного Sneaker X, который придётся по вкусу далеко не всем, Cooler Master анонсировала лаконичный корпус Mini X форм-фактора mini-ITX. Он выделяется яркими сменными панелями, которые можно комбинировать в разных сочетаниях. Компания показала панели чёрного, серого, бронзового, фиолетового, розового и голубого цветов, хотя на момент запуска корпуса их ассортимент может расшириться.



Cooler Master не сообщила размеры Mini X, потому пока точно не ясно, какие комплектующие могут поместиться внутри. Компания также не озвучила цену новинки, однако сообщила, что начёт принимать предзаказы на корпус во втором квартале 2022 года.

Больше информации об этих и других новинках Cooler Master раскроет в ходе мероприятия, которое состоится завтра в 10:00 по московскому времени.

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